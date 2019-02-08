Сьогодні Рада планує заборонити хостели у висотках і призначити стипендії ученим

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. На сьогоднішньому пленарному засіданні депутати Верховної Ради розглянуть питання обмеження розташування хостелів у багатоквартирних будинках, а також призначення іменних стипендій молодим ученим. Про це йдеться на сайті парламенту, передає УНН.

Так, у порядок денний сьогоднішнього засідання включений проект Закону про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку, над яким народні депутати почали працювати в ще вчора, 7 лютого.

Крім того, парламентарі планують розглянути проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді, а також проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених".

Розпочнеться ж засідання з години запитань до уряду.

Нагадаємо, вчора, 7 лютого, народні депутати підтримали законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.

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