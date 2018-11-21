Сегодня Рада должна упростить регистрацию брака для граждан с оккупированных территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня парламент займется вопросами регистрации брака граждан, проживающих на временно оккупированной территории и освобождением от уголовной ответственности судьи, сообщает УНН со ссылкой на повестку дня ВРУ.
В частности, в повестке дня проект закона 8400 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регистрации брака граждан, проживающих на временно оккупированной территории, который предлагает дает возможность гражданам, проживающим на временно оккупированной территории Украины, зарегистрировать брак в день подачи заявления о регистрации брака.
Кроме того, парламент должен рассмотреть проект закона 7279-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений, которым, в частности, предусмотрено усиление ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Также в повестке дня проект закона 5054 о внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании", направленный на социальную защиту прав и интересов детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа при поступлении в высшие учебные заведения наравне с детьми- сиротами.
Кроме того, парламентарии должны рассмотреть проект закона 2545 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно освобождения от уголовной ответственности судьи, направленный на предотвращение давления со стороны высших должностных лиц.
Добавим, что также сегодня парламент должен рассмотреть ряд ратификаций.
Напомним, парламент одобрил и направил на заключение Конституционного Суда Украины Закон 8380 о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Кировоградской области.
В то же время, парламент провалил голосование за законопроект 8329 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно переименования Днепропетровской области.