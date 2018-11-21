Сьогодні Рада має спростити реєстрацію шлюбу для громадян з окупованих територій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні парламент займеться питаннями реєстрації шлюбу громадян, що проживають на тимчасово окупованій території та звільнення від кримінальної відповідальності судді, повідомляє УНН з посиланням на порядок денний ВРУ.
Зокрема, у порядку денному є проект закону 8400 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реєстрації шлюбу громадян, що проживають на тимчасово окупованій території, який пропонує дає можливість громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України, , зареєструвати шлюб у день подання заяви про реєстрацію шлюбу.
Крім того, парламент має розглянути проект закону 7279-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень, яким, зокрема, передбачено посилення відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння.
Також у порядку денному є проект закону 5054 про внесення зміни до статті 44 Закону України "Про вищу освіту", спрямований на соціальний захист прав та інтересів дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа при вступі до вищих навчальних закладів нарівні з дітьми-сиротами.
Крім того, парламентарі мають розглянути проект закону 2545 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності судді, направлений на запобігання тиску з боку вищих посадових осіб.
Додамо, що також сьогодні парламент має розглянути ряд ратифікацій.
Нагадаємо, парламент схвалив та направив на висновок Конституційного Суду України Закон 8380 про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Кіровоградської області.
В той же час, парламент провалив голосування за законопроект 8329 про внесення змін до Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області.