Сегодня продолжится суд по делу смертельного ДТП в Харькове
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 6 марта. УНН. Сегодня в Киевском районном суде города Харькова состоится очередное судебное заседание по делу ДТП, произошедшего в городе 18 октября прошлого года и унесло жизни 6 человек, передает УНН.
В прошлый раз свои показания дали шесть пострадавших: как пострадавшие, которые все еще находятся на лечении или реабилитации, так и родственники погибших в результате аварии.
На этом же заседании суд должен выслушать остальных пострадавших, а именно родных погибших Натали Умаевой, Александра Евтеева, Дианы Берченко. Также должна свидетельствовать и Оксана Евтеева, которая в аварии потеряла мужа и родную сестру, а сама осталась инвалидом.
Напомним, что Елене Зайцевой инкреминируют одну и ту же статью "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц".
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Если вину водителей докажут - им грозит до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, почти все пострадавшие в отношении водителей подали гражданские иски, в которых требуют от Зайцевой и Дронова компенсаций размерами от 100 тыс. до 1 миллиона гривен.
Напомним, вечером 18 октября 2017 в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая - 24-летняя Диана Берченко - позже умерла в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.