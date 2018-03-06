Сьогодні продовжиться суд у справі смертельної ДТП у Харкові
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 6 березня. УНН. Сьогодні у Київському районному суді міста Харкова відбудеться чергове судове засідання у справі ДТП, що сталася у місті 18 жовтня минулого року і забрала життя 6 людей, передає УНН.
Минулого разу свої свідчення надали шестеро потерпілих: як постраждалі, які все ще знаходяться на лікуванні або реабілітації, так і родичі загиблих внаслідок аварії.
На цьому ж засіданні суд має вислухати решту потерпілих, а саме рідних загиблих Наталі Умаєвої, Олександра Євтєєва, Діани Берченко. Також свідчення має дати й Оксана Євтєєва, яка у аварії втратила чоловіка та рідну сестру, а сама лишилася інвалідом.
Нагадаємо, що Олені Зайцевій інкремінують одну й ту ж статтю “Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті кількох осіб”.
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Якщо провину водіїв доведуть — їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Крім того, майже всі потерпілі у відношенні до водіїв подали цивільні позови, в яких вимагають від Зайцевої та Дронова компенсацій розмірами від 100 тисяч до 1 мільйона гривень.
Нагадаємо, увечері 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова автомобіль Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення п’ятеро пішоходів у віці від 19 до 46 років загинули на місці, ще одна постраждала — 24-річна Діана Берченко — пізніше померла в лікарні від травматичного шоку на тлі вкрай важкої черепно-мозкової травми з розвинувся набряком головного мозку. Крім того, травми різної тяжкості отримали п’ять осіб.