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15 марта, 19:03 • 105261 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140031 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121386 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115053 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103709 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100920 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90915 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Сегодня похоронили трех нацгвардейцев, погибших во время стрельбы в Днепре

Сегодня похоронили трех нацгвардейцев, погибших во время стрельбы в Днепре

Киев • УНН

 • 30089 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня в Херсонской области похоронили трех нацгвардейцев, погибших во время стрельбы в Днепре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Нацгвардии.

Детали

Сегодня, 30 января, в последний путь провожали военнослужащих Национальной гвардии Украины — Александра Буганова в Подокалитовке, в Каховке — Леонида Черника, а в Олешках — Артема Левковского. Все они погибли на территории Днепровского завода “Южмаш” от огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью.

Проститься с погибшими пришли близкие, родственники, друзья и сослуживцы гвардейцев, а также сотни местных жителей. Военнослужащих похоронили в населенных пунктах, где они родились и выросли, где живут их родители.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.
В тот же день подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел по трем статьям УК.

Следователи ГБР сообщили задержанному о подозрении по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство), ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов) УК Украины.

28 января Кировский районный суд Днепра отправил под стражу в СИЗО подозреваемого в расстреле нацгвардійців в Днепре Артемия Рябчука без права внесения залога

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