Сьогодні поховали трьох нацгвардійців, які загинули під час стрілянини у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Сьогодні У Херсонській області поховали трьох нацгвардійців, які загинули під час стрілянини у Дніпрі. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Нацгвардії.
Деталі
Сьогодні, 30 січня, у останню путь проводжали військовослужбовців Національної гвардії України — Олександра Буганова у Подокалицівці, у Каховці — Леоніда Черніка, а у Олешках — Артема Левківського. Всі вони загинули на території Дніпровського заводу “Південмаш” від вогнепальних поранень, несумісних з життям.
Попрощатися із загиблими прийшли близькі, родичі, друзі та співслуживці гвардійців, а також сотні місцевих жителів. Військовослужбовців поховали у населених пунктах, де вони народилися та виросли, де живуть їхні батьки.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.
У той же день підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.
ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл за трьома статтями ККУ.
Слідчі ДБР повідомили затриманому про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів) КК України.
28 січня Кіровський районний суд Дніпра відправив під варту у СІЗО підозрюваного у розстрілі нацгвардійців в Дніпрі Артемія Рябчука без права внесення застави