Сегодня по всей России прошли протесты против войны с Украиной: задержали более 850 человек

Детали

Акции протеста прошли, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Екатеринбурге. Людей жестко задерживали, пишет BBC.

По данным правозащитников ОВД-Инфо, на акциях 13 марта в 37 городах России задержали 864 участника антивоенных акций.

С начала войны с Украиной общее число задержанных за несогласие с российской агрессией приближается к 15 тысячам, отмечают правозащитники.

Задержанным вменяют: нарушение правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), повторное нарушение правил участия в акции (ч.8 ст. 20.2 КоАП), организация несогласованной акции (ч.2 ст. 20.2 КоАП), организация одновременного массового пребывания в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2. КоАП), неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП), публичные действия, направленные на «дискредитацию использования Вооруженных сил» (ст. 20.3.3 КоАП), нарушение эпидемиологических ограничений (ст.20.6.1 КоАП).

Напомним

Жители украинских городов, в частности Херсона и Бердянска, сегодня вышли на митинги против российских захватчиков.