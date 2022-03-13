Сьогодні по всій Росії пройшли протести проти війни з Україною: затримали понад 850 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У неділю в багатьох містах Росії люди вийшли на вулицю на знак протесту проти війни з Україною, пише УНН з посиланням на BBC Росія.
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Акції протесту пройшли, наприклад, в Москві, Санкт-Петербурзі, Іжевську, Єкатеринбурзі. Людей жорстко затримували, пише BBC.
За даними правозахисників ОВД-Інфо, на акціях 13 березня в 37 містах Росії затримали 864 учасника антивоєнних акцій.
З початку війни з Україною загальна кількість затриманих за незгоду з російською агресією наближається до 15 тисяч, зазначають правозахисники.
Затриманим закидають: порушення правил участі в акції (ч. 5 ст. 20.2 КпАП), повторне порушення правил участі в акції (ч.8 ст. 20.2 КпАП), організація неузгодженої акції (ч. 2 ст. 20.2 КпАП), організація одночасного масового перебування в громадських місцях, що спричинило порушення громадського порядку (ст. 20.2.2. КпАП), непокора законній вимозі співробітника поліції (ст .19.3 КпАП), публічні дії, спрямовані на "дискредитацію використання Збройних сил" (ст. 20.3.3 КпАП), порушення епідеміологічних обмежень (ст.20.6.1 КоАП).
Нагадаємо
Жителі українських міст, зокрема Херсона та Бердянська, сьогодні вийшли на мітинги проти російських загарбників.