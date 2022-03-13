В Херсоне и Бердянске проходят митинги против рашистского оккупанта
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Жители украинских городов, в частности Херсона и Бердянска, выходят на митинги против российских захватчиков, пишет УНН.
Детали
Так, в частности, как информирует “Суспільне”, в воскресенье жители Херсона вышли на митинг против оккупантов. Несколько тысяч собралось на площадь Свободы. Люди кричат "Херсон - это Украина!".
По информации “Информационного сопротивления”, на акцию протеста вышло около 10 тысяч человек.
Кроме того, по данным украинских телеканалов, в том числе ATR, многотысячный митинг в поддержку Украины собрался во временно оккупированном Бердянске.
Напомним
В субботу состоялась внеочередная сессия Херсонского областного совета, где единогласно все присутствующие депутаты проголосовали о том, что территориальная целостность это незыблемое право Украины.