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В Херсоне и Бердянске проходят митинги против рашистского оккупанта

В Херсоне и Бердянске проходят митинги против рашистского оккупанта

Киев • УНН

 • 127042 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Жители украинских городов, в частности Херсона и Бердянска, выходят на митинги против российских захватчиков, пишет УНН.

Детали

Так, в частности, как информирует “Суспільне”, в воскресенье жители Херсона вышли на митинг против оккупантов. Несколько тысяч собралось на площадь Свободы. Люди кричат "Херсон - это Украина!".

По информации “Информационного сопротивления”, на акцию протеста вышло около 10 тысяч человек.

Кроме того, по данным украинских телеканалов, в том числе ATR, многотысячный митинг в поддержку Украины собрался во временно оккупированном Бердянске.

Напомним

В субботу состоялась внеочередная сессия Херсонского областного совета, где единогласно все присутствующие депутаты проголосовали о том, что территориальная целостность это незыблемое право Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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