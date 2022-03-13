В Херсоне и Бердянске проходят митинги против рашистского оккупанта

Детали

Так, в частности, как информирует “Суспільне”, в воскресенье жители Херсона вышли на митинг против оккупантов. Несколько тысяч собралось на площадь Свободы. Люди кричат "Херсон - это Украина!".

По информации “Информационного сопротивления”, на акцию протеста вышло около 10 тысяч человек.

Кроме того, по данным украинских телеканалов, в том числе ATR, многотысячный митинг в поддержку Украины собрался во временно оккупированном Бердянске.

Напомним

В субботу состоялась внеочередная сессия Херсонского областного совета, где единогласно все присутствующие депутаты проголосовали о том, что территориальная целостность это незыблемое право Украины.