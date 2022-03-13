У Херсоні і Бердянську проходять мітинги проти рашистського окупанта
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Жителі українських міст, зокрема Херсону та Бердянська, виходять на мітинги проти російських загарбників, пише УНН.
Деталі
Так, зокрема, як інформує “Суспільне”, у неділю жителі Херсона вийшли на мітинг проти окупантів. Кілька тисяч зібралось на площу Свободи. Люди кричать "Херсон - це Україна!".
За інформацією “Інформаційного супротиву”, на акцію протесту вийшло близько 10 тисяч людей.
Крім того, за даними українських телеканалів, зокрема ATR, багатотисячний мітинг на підтримку України зібрався в тимчасово в тимчасово окупованому Бердянську.
Нагадаємо
У суботу відбулася позачергова сесія Херсонської обласної ради, де одностайно всі присутні депутати проголосували про те, що територіальна цілісність це непорушне право України.