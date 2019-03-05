Сегодня по Украине потеплеет до 15 градусов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. По Украине во вторник, 5 марта, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до 6-15 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"5 марта в западных, восточных, днем и в северных, Черкасской и Винницкой областях небольшой дождь, в Карпатах, ночью и на востоке страны с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.
Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Закарпатья до 25 м/с.
Температура днем 6-11°, в южной части местами 13-15°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 0-5° тепла.
Напомним, украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.