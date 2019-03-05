Сьогодні по Україні потепліє до 15 градусів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. По Україні у вівторок, 5 березня, очікується невеликий дощ. Температура повітря прогріється до 6-15 градусів вище нуля. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"5 березня у західних, східних, вдень і в північних, Черкаській та Вінницькій областях невеликий дощ, у Карпатах, вночі і на сході країни з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів", - вказали синоптики.
Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Закарпаття до 25 м/с.
Температура вдень 6-11°, у південній частині місцями 13-15°; на високогір'ї Карпат протягом доби 0-5° тепла.
Нагадаємо, українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.