Сьогодні по Україні потепліє до 15 градусів

"5 березня у західних, східних, вдень і в північних, Черкаській та Вінницькій областях невеликий дощ, у Карпатах, вночі і на сході країни з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів", - вказали синоптики.

Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Закарпаття до 25 м/с.

Температура вдень 6-11°, у південній частині місцями 13-15°; на високогір'ї Карпат протягом доби 0-5° тепла.

Нагадаємо, українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.