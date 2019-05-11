Сегодня по Украине ожидаются дожди и грозы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Украине, в субботу 11 мая, ожидаются дожди, местами грозы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Сегодня, 11 мая в Украине дожди, местами грозы, лишь на востоке ночью без осадков, в западных, днем дождь и в северных и центральных областях значительные дожди.
Ветер юго-восточный, в западных областях ветер западный, 5-10 м/с, на севере юго-западный, 5-10 м/с, на востоке юго-восточный 5-10 м/с.
Температура в западных областях ночью 2-7°, днем 7-12°; на остальной территории ночью 6-8°, днем 16-18°, на севере ночью 8-10°, днем 17-19°, на востоке ночью 7-10°, днем 20-22°, на юге ночью 8-10° , днем 17-19°. В Киеве ночью 8-10°, днем 17-19°.
Напомним, в Украине в следующие 6-10 дней будут кратковременные дожди, местами грозы.