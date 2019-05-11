Сьогодні по Україні очікуються дощі та грози
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. В Україні, у суботу 11 травня, очікуються дощі, подекуди грози. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Сьогодні, 11 травня в Україні дощі, подекуди грози, лише на сході вночі без опадів, у західних, вдень дощ і в північних та центральних областях значні дощі.
Вітер південно-східний, у західних областях вітер західний, 5-10 м/с, на півночі південно-західний, 5-10 м/с, на сході південно-східний 5-10 м/с.
Температура у західних областях вночі 2-7°, вдень 7-12°; на решті території вночі 6-8°, вдень 16-18°, на півночі вночі 8-10°, вдень 17-19°, на сході вночі 7-10°, вдень 20-22°, на півдні вночі 8-10°, вдень 17-19°. У Києві вночі 8-10°, вдень 17-19°.
Нагадаємо, в Україні у наступні 6-10 днів будуть короткочасні дощі, місцями грози.