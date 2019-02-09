Сегодня первый полуфинал нацотбора на Евровидение-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Сегодня проходит первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2019, передает УНН.
За право представлять Украину на Евровидении-2019 в первом полуфинале, который начался сегодня в 19:00, будут бороться восемь участников:
1. The Hypnotunez
2. LETAY
3. VERA KEKELIA
4. ЦеШо
5. YUKO
6. MARUV
7. Brunettes Shoot Blondes
8. BAHROMA
В полуфиналах национального отбора на Евровидение-2019, которые пройдут 9 и 16 февраля, выступят 16 участников.
Финал национального отбора состоится в прямом эфире 23 февраля. Победитель национального отбора поедет представлять Украину на международный песенный конкурс "Евровидение-2019" в Израиль в мае этого года.