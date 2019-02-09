Сьогодні перший півфінал нацвідбору на Євробачення-2019

За право представляти Україну на Євробаченні-2019 у першому півфіналі, який розпочався сьогодні о 19:00, боротимуться восьмеро учасників:

1. The Hypnotunez

2. LETAY

3. VERA KEKELIA

4. ЦеШо

5. YUKO

6. MARUV

7. Brunettes Shoot Blondes

8. BAHROMA

У півфіналах національного відбору на Євробачення-2019, які пройдуть 9 і 16 лютого, виступлять 16 учасників.

Фінал національного відбору відбудеться у прямому ефірі 23 лютого. Переможець нацвідбору поїде представляти Україну на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2019" в Ізраїль в травні цього року.