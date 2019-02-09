Сьогодні перший півфінал нацвідбору на Євробачення-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сьогодні проходить перший півфінал національного відбору на Євробачення-2019, передає УНН.
За право представляти Україну на Євробаченні-2019 у першому півфіналі, який розпочався сьогодні о 19:00, боротимуться восьмеро учасників:
1. The Hypnotunez
2. LETAY
3. VERA KEKELIA
4. ЦеШо
5. YUKO
6. MARUV
7. Brunettes Shoot Blondes
8. BAHROMA
У півфіналах національного відбору на Євробачення-2019, які пройдуть 9 і 16 лютого, виступлять 16 учасників.
Фінал національного відбору відбудеться у прямому ефірі 23 лютого. Переможець нацвідбору поїде представляти Україну на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2019" в Ізраїль в травні цього року.