Сегодня П.Порошенко посетит Финляндию с рабочим визитом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 24 января, с официальным визитом посетит Финляндскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.
Программой визита предусмотрены встречи П.Порошенкоа с Президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Финляндии Юхою Сипиле, спикером Эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохела.
Также состоится встреча Президента Украины с представителями украинской общины.