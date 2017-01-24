Сьогодні П.Порошенко відвідає Фінляндію з робочим візитом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко сьогодні, 24 січня, здійснить офіційний візит до Фінляндської Республіки. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
Програмою візиту передбачено зустрічі П.Порошенкоа з Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, прем’єр-міністром Фінляндії Юхою Сіпіле, спікером Едускунти (парламенту) Фінляндії Марією Лохела.
Також відбудеться зустріч Президента України з представниками української громади.