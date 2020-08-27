Сегодня обнародуют рекомендации по зачислению поступающих на бюджет

"27 августа состоится обнародование рекомендаций на обучение на места государственного или регионального заказа для получения степени бакалавра (сквозного магистра). В электронных кабинетах поступающих напротив того заявления, по которому будет рекомендация на бюджет, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению", - говорится в сообщении.

Для зачисления на место бюджета такие поступающие должны будут до 18 часов 31 августа представить оригиналы документов в вуз:



копию документа, удостоверяющего личность;



оригинал документа об образовании и приложение к нему;



копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);



сертификаты ВНО;



4 цветные фотографии 3Х4;



заявление на вступление (для абитуриентов, которые подавали заявления через электронный кабинет);



другие документы, предусмотренные Правилами приема конкретного заведения.



"Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории Украины, в этом году абитуриенты могут подать документы в ЗВО по электронной почте, подписав соответствующую сканкопию квалифицированной электронной подписью (КЭП/ЭЦП), или отправить обычной почтой (с обязательным описанием вложений)", - добавили в МОН.

Тот, кто откажется от рекомендации или не выполнит требования к зачислению в определенные сроки, не получит бюджетное место 2020 года. Зачисление на бюджет состоится 5 сентября.

У тех абитуриентов, которые не получат никакой рекомендации на бюджет 27 августа, статус напротив всех заявлений останется "Допущено к конкурсу". Все эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт.

В случае получения рекомендации на контракт напротив таких заявлений статус изменится на "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства физических и юридических лиц)". Этот статус может появиться напротив нескольких заявлений - тогда поступающий имеет возможность самостоятельно определить, какое именно предложение выбрать.

Сроки приема оригиналов документов на контракт определяет сам ЗВО, но в целом зачисление может продолжаться до 30 сентября.

Добавим, что 22 августа завершился основной этап вступительной кампании - подача электронных заявлений на поступление в учреждения высшего образования для получения степени бакалавра и магистра на основе полного общего среднего образования. Зарегистрировано более 1 млн электронных заявлений.

Напомним, вступительную кампанию в учреждения профобразования продлили до 1 ноября.