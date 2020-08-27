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Сьогодні оприлюднять рекомендації щодо зарахування вступників на бюджет

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У четвер, 27 серпня, стануть відомі результати конкурсного відбору абітурієнтів на місця державного замовлення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.

Сьогодні оприлюднять рекомендації щодо зарахування вступників на бюджет

“27 серпня відбудеться оприлюднення рекомендацій на навчання на місця державного або регіонального замовлення для здобуття ступеня бакалавра (наскрізного магістра). В електронних кабінетах вступників навпроти тієї заяви, за якою буде рекомендація на бюджет, статус зміниться на “Рекомендовано до зарахування”, — йдеться у повідомленні.

Для зарахування на місце бюджету такі вступники повинні будуть до 18-ї години 31 серпня подати оригінали документів до вишу:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • оригінал документа про освіту та додаток до нього;
  • копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);
  • сертифікати ЗНО;
  • 4 кольорові фото 3Х4;
  • заяву на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет);
  • інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу.

“Через ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції на території України, цього року вступники можуть подати документи до ЗВО через електронну пошту, підписавши відповідні сканкопії кваліфікованим електронним підписом (КЕП/ЕЦП), або надіслати звичайною поштою (з обов’язковим описом вкладень)”, — додали у МОН.

Той, хто відмовиться від рекомендації або не виконає вимоги до зарахування у визначені терміни, не отримає бюджетне місце 2020 року. Зарахування на бюджет відбудеться 5 вересня.

У тих вступників, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 27 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться “Допущено до конкурсу”. Усі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

У разі отримання рекомендації на контракт навпроти таких заяв статус зміниться на “Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)”. Цей статус може з’явитися напроти кількох заяв — тоді вступник має можливість самостійно визначити, яку саме пропозицію обрати.

Строки прийому оригіналів документів на контракт визначає сам ЗВО, але загалом зарахування може тривати до 30 вересня.

Додамо, що 22 серпня завершився основний етап вступної кампанії — подання електронних заяв на вступ до закладів вищої освіти для отримання ступеня бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти. Зареєстровано більше 1 млн е-заяв.

Нагадаємо, вступну кампанію до закладів профосвіти продовжили до 1 листопада.

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