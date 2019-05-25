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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 111130 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137420 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144584 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130111 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130178 просмотра

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Сегодня объявят решение международного трибунала по морякам

Сегодня объявят решение международного трибунала по морякам

Киев  •  УНН

 • 20968 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Сегодня в немецком Гамбурге объявят решение Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

"25 мая 2019 года в 13:00 по киевскому времени состоится заседание Международного трибунала по морскому праву, во время которого президент Международного трибунала зачитает приказ суда по делу о применении временных мер в отношении Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей", - сообщили в МИД.

Отмечается, что во время оглашения решения украинскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, агент Украине в этом деле Елена Зеркаль.

Как сообщал УНН, слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков проходили 10 мая в немецком городе Гамбург.

После выступления на слушаниях заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила журналистам, что суд с большой вероятностью примет решение в пользу Украины.

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