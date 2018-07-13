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9 марта, 17:47 • 44968 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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8 марта, 10:25 • 133494 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169841 просмотра

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Сегодня один украинский военный получил ранение на Донбассе

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили 7 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего получил ранение один военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил в Facebook, передает УНН.

"В течение текущих суток, от 7 утра до 18 часов российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Однажды противник применил запрещенное минскими договоренностями вооружение", - отметили в штабе.

По информации Объединенных сил, враг открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных в районах населенных пунктов Кряковка, Крымское, что на Луганском направлении, Марьинка, Опытное, Каменка, что на донецком направлении, Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино, что на Мариупольском направлении. Наряду с этим, защитников Водяного враг обстрелял из 120-мм миномета.

"К сожалению, в результате активных боевых действий российских оккупантов один наш воин получили ранения. Потери врага уточняются", - отметили в пресс-центре.

В ООС добавили, что украинские защитники контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня.

Как сообщал УНН, 12 июля боевики 24 раза нарушали режим прекращения огня, 2 из которых - из тяжелого вооружения.

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