Сьогодні один український військовий зазнав поранення на Донбасі

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 7 обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі, внаслідок чого зазнав поранення один військовослужбовець. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил у Facebook, передає УНН.

“Упродовж поточної доби, від 7-ї ранку до 18-ї години російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. Один раз противник застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, — зазначили у штабі.

За інформацією Об’єднаних сил, ворог відкривав вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях українських військових у районах населених пунктів Кряківка, Кримське, що на Луганському напрямку, Мар’їнка, Опитне, Кам’янка, що на Донецькому напрямку, Талаківка, Водяне, Гнутове, Широкине, що на Маріупольському напрямку. Поряд із цим, захисників Водяного ворог обстріляв із 120-мм міномету.

“На жаль, внаслідок активних бойових дій російських окупантів один наш воїн отримали поранення. Втрати ворога уточнюються”, — наголосили у прес-центрі.

В ООС додали, що українські захисники контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню.

Як повідомляв УНН, 12 липня бойовики 24 рази порушували режим припинення вогню, 2 з яких — із важкого озброєння.

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