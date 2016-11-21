Сегодня ожидается мощная магнитная буря
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. С 21 по 22 ноября на Землю может обрушиться мощнейшая за весь 2016 год магнитная буря. Об этом сообщили в NASA, передает УНН со ссылкой на Mega News.
Прогнозируемая магнитная буря вызвана коронарными отверстиями, которые возникли в атмосфере Солнца.
Специалистам пока не удалось определить степень мощности воздействия солнечных ветров, направленных к Земле.
Однако известно, что именно сегодня - наибольшая вероятность возникновения мощных изменений в магнитном поле планеты.