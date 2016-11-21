Сьогодні очікується потужна магнітна буря
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. З 21 по 22 листопада на Землю може обрушитися найпотужніша за увесь 2016 рік магнітна буря. Про це повідомили у NASA, передає УНН з посиланням на Mega News.
Прогнозована магнітна буря викликана коронарними отворами, які виникли в атмосфері Сонця.
Спеціалістам поки що не вдалося визначити ступінь потужності впливу сонячних вітрів, спрямованих до Землі.
Однак відомо, що саме сьогодні – найбільша вірогідність виникнення потужних змін в магнітному полі планети.