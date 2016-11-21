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Сьогодні очікується потужна магнітна буря

Сьогодні очікується потужна магнітна буря

Київ • УНН

 • 11243 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. З 21 по 22 листопада на Землю може обрушитися найпотужніша за увесь 2016 рік магнітна буря. Про це повідомили у NASA, передає УНН з посиланням на Mega News.

Прогнозована магнітна буря викликана коронарними отворами, які виникли в атмосфері Сонця.

Спеціалістам поки що не вдалося визначити ступінь потужності впливу сонячних вітрів, спрямованих до Землі.

Однак відомо, що саме сьогодні – найбільша вірогідність виникнення потужних змін в магнітному полі планети.

Українські Національні Новини

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