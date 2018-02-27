Сегодня изберут председателя Национальной службы здоровья Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Сегодня в Киеве выберут председателя Национальной службы здоровья Украины, всего на пост претендуют 14 кандидатов. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Так, заседание комиссии происходит в помещении Главного управления государственной службы Украины. Конкурс проходит в три этапа: тестирование, решение ситуационных задач и собеседование.
Кроме председателя НСЗУ сегодня выбирают также заместителя председателя Государственной аудиторской службы, на эту должность претендуют 4 человека.
Напомним, в Украине планируют создать национальнy телефонную горячую линию для эмоциональной поддержки украинцам и предотвращения самоубийств.