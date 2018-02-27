Сьогодні оберуть голову Національної служби здоров'я України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сьогодні у Києві оберуть голова Національної служби здоров'я України, всього на посаду претендують 14 кандидатів. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, засідання комісії відбувається у приміщенні Головного управління державної служби України. Конкурс відбувається у три етапи: тестування, розв'язання ситуаційних завдань та співбесіда.
Окрім голови НСЗУ сьогодні обирають також заступника голови Державної аудиторської служби, на цю посаду претендують 4 особи.
Нагадаємо, в Україні планують створити національнy телефонну гарячу лінію для емоційної підтримки українців та запобігання самогубствам.