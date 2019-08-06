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Сегодня вступает в силу закон об информации относительно пищевых продуктов

Сегодня вступает в силу закон об информации относительно пищевых продуктов

Киев  •  УНН

 • 28684 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня, 6 августа, вступает в силу Закон "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", передает УНН.

Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные основы предоставления потребителям информации о пищевых продуктах с целью обеспечения высокого уровня защиты здоровья граждан и удовлетворения их социальных и экономических интересов.

В частности, закон запрещает использовать информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение, указанный запрет распространяется также на рекламу и представление пищевых продуктов.

Также документ, в частности, устанавливает требования к обеспечению разборчивости информации, в том числе к минимальному размеру шрифта, которым предоставляется обязательная информация о пищевом продукте; предоставление потребителю информации о том, подвергался ли пищевой продукт замораживанию и размораживанию, а также внедрение единых требований к предоставлению информации о пищевых продуктах, продажа которых осуществляется дистанционным способом, в том числе с применением средств дистанционной связи, и пищевых продуктов, которые продаются в магазине.

Как сообщал УНН, Президент подписал закон об информации относительно пищевых продуктов.

Напомним, 6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8450 "Об информации для потребителей пищевых продуктов".

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