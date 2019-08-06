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Сьогодні набуває чинності закон про інформацію щодо харчових продуктів

Сьогодні набуває чинності закон про інформацію щодо харчових продуктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сьогодні, 6 серпня, набуває чинності Закон "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", передає УНН.

Цей Закон встановлює правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів.

Зокрема, закон забороняє використовувати інформацію, що може ввести споживача в оману, зазначена заборона поширюється також на рекламування та представлення харчових продуктів.

Також документ, зокрема, встановлює вимоги до забезпечення розбірливості інформації, у тому числі до мінімального розміру шрифту, яким надається обов’язкова інформація про харчовий продукт; надання споживачеві інформації стосовно того, чи піддавався харчовий продукт заморожуванню і розморожуванню, а також запровадження однакових вимог до надання інформації про харчові продукти, продаж яких здійснюється дистанційним способом, у тому числі із застосуванням засобів дистанційного зв’язку, та харчових продуктів, які продаються у магазині.

Як повідомляв УНН, Президент підписав закон про інформацію щодо харчових продуктів.

Нагадаємо, 6 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №8450 "Про інформацію для споживачів харчових продуктів".

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