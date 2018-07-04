Сегодня на празднование Дня полиции перекроют Софийскую площадь
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В центре Киева 4 июля будет частично перекрыто движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН.
“В связи с проведением торжественных мероприятий в честь Дня Национальной полиции Украины на Софийской площади 4 июля будут изменены маршруты движения общественного транспорта. Время действия ограничения — с 12:00 до 18:30 ориентировочно”, - сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
В частности, будут изменены схемы движения троллейбусов, курсирующих по маршрутам №№ 6, 16 и 18.
Напомним, 2 июля 2015 года Верховная Рада приняла закон “О Национальной полиции”. 7 ноября того же года он вступил в силу: в Украине была официально создана Национальная полиция и ликвидирована милицию.
Патрульная полиция начала работу 4 июля 2015 года. Киев стал первым городом, где она появилась. Сегодня патрульная полиция работает в более чем 30 городах страны. 4 апреля 2018 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об учреждении 4 июля Днем Национальной полиции.