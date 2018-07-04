Сьогодні на святкування Дня поліції перекриють Софійську площу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У центрі Києва 4 липня буде частково перекрито рух транспорту. Про це повідомила прес-служба КМДА, передає УНН.
“У зв’язку із проведенням урочистих заходів на честь відзначення Дня Національної поліції України на Софійській площі 4 липня буде змінено маршрути руху громадського транспорту. Час дії обмеження — із 12:00 до 18:30 орієнтовно”, — повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Зокрема, будуть змінені схеми руху тролейбусів, що курсують за маршрутами №№ 6, 16 і 18.
Нагадаємо, 2 липня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон "Про Національну поліцію". 7 листопада того самого року він набув чинності: в Україні було офіційно створено Національну поліцію і ліквідовано міліцію.
Патрульна поліція розпочала роботу 4 липня 2015 року. Київ став першим містом, де вона з'явилася. На сьогодні патрульна поліція працює в понад 30 містах країни. 4 квітня 2018 року Президент України Петро Порошенко підписав указ про заснування 4 липня Дня Національної поліції.