Сьогодні на святкування Дня поліції перекриють Софійську площу

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КИЇВ. 4 липня. УНН. У центрі Києва 4 липня буде частково перекрито рух транспорту. Про це повідомила прес-служба КМДА, передає УНН.

“У зв’язку із проведенням урочистих заходів на честь відзначення Дня Національної поліції України на Софійській площі 4 липня буде змінено маршрути руху громадського транспорту. Час дії обмеження — із 12:00 до 18:30 орієнтовно”, — повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Зокрема, будуть змінені схеми руху тролейбусів, що курсують за маршрутами №№ 6, 16 і 18.

Нагадаємо, 2 липня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон "Про Національну поліцію". 7 листопада того самого року він набув чинності: в Україні було офіційно створено Національну поліцію і ліквідовано міліцію.

Патрульна поліція розпочала роботу 4 липня 2015 року. Київ став першим містом, де вона з'явилася. На сьогодні патрульна поліція працює в понад 30 містах країни. 4 квітня 2018 року Президент України Петро Порошенко підписав указ про заснування 4 липня Дня Національної поліції. 

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