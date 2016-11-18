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15 марта, 19:03 • 110655 просмотра

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Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 500 автомобилей

Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 500 автомобилей

Киев • УНН

 • 8048 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 250 транспортных средств, а на выезд 250 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда находилось на въезд/выезд следующее количество транспортных средств: "Майорское" - 50/150; "Марьинка" - 250/250; "Новотроицкое" - 0/100; "Гнутово" - 0/0.

В общем КПВВ пересекло 26000 человек и 3,7 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 6175 человек и 595 транспортных средств;

"Марьинка" - 6875 человек и 1270 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5100 человек и 1055 транспортных средств;

"Гнутово" - 3535 человек и 735 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 4390 человек.

В то же время, за КПВВ "Майорское" на выезд на неконтролируемую территорию последовали 10 грузовых транспортных средств от благотворительной организации. Грузовые автомобили перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 136 тонн.
Напомним, два пункта пропуска попали под обстрел боевиков.

Украинские Национальные Новости

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