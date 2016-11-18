Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 500 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 250 транспортних засобів, а на виїзд 250 автівок. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, сьогодні зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду перебувало на в’їзд/виїзд наступна кількість транспортних засобів: “Майорське” — 50/150; “Мар’їнка” — 250/250; “Новотроїцьке” — 0/100; “Гнутове” — 0/0.
Загалом КПВВ перетнуло 26 тисяч осіб та 3,7 тисячі транспортних засобів:
“Майорське” — 6175 осіб та 595 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 6875 осіб та 1270 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 5100 осіб та 1055 транспортних засобів;
“Гнутове” — 3535 осіб та 735 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 4390 осіб.
Водночас, Через КПВВ “Майорське” на виїзд до неконтрольованої території прослідували 10 вантажних транспортних засобів від благодійної організації. Вантажні автомобілі перевозили для жителів Донецької області продуктові набори загальною вагою 136 тонн.
Нагадаємо, два пункти пропуску потрапили під обстріли бойовиків.