Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 400 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 250 транспортных средств, а на выезд 150 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/150; "Марьинка" - 250/150; "Новотроицкое" - 0/100; "Гнутово" - 0/60.
В общем, за прошедшие сутки через КПВВ линию разграничения пересекло 24,6 тысячи человек и 3,2 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 6015 человек и 660 транспортных средств;
"Марьинка" - 6470 человек и 715 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 4640 человек и 1015 транспортных средств;
"Гнутово" - 3285 человек и 805 транспортных средств;
"Станица Луганская» - 4165 человек.