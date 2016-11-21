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Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 400 автівок

Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 400 автівок

Київ • УНН

 • 7376 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 250 транспортних засобів, а на виїзд 150 автівок. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 50/150; “Мар’їнка” — 250/150; “Новотроїцьке” — 0/100; “Гнутове” — 0/60.

Загалом, протягом минулої доби через КПВВ лінію розмежування перетнуло 24,6 тисяч осіб та 3,2 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 6015 осіб та 660 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 6470 осіб та 715 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 4640 осіб та 1015 транспортних засобів;

“Гнутове” — 3285 осіб та 805 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 4165 осіб.

Українські Національні Новини

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