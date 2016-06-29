Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 370 автомобилей

Сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ "Зайцево" на въезд с неконтролируемой территории было 30 автомобилей, а в обратном направлении находилось 80 авто. В контрольном пункте "Марьинка" на въезд 250 и на выезд находилось 120 транспортных средств. В "Новотроицком" на въезд находилось 50 автомобилей, а на выезд очередей не было. Также в КПВВ "Гнутово" скопления автотранспорта не наблюдалось. Пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда прошедшие сутки несколько увеличился.

В общем линию разграничения пересекло более 25000 человек, что на 5300 человек больше, чем предыдущих суток и 4300 транспортных средств.

Всего через КПВВ последовало:

"Зайцево" - 6420 человек и 1000 транспортных средств;

"Марьинка" - 5495 человек и 1070 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5515 человек и 1295 транспортных средств;

"Гнутово" - 3530 человек и 900 транспортных средств;

"Станично-Луганское" - 4240 человек.