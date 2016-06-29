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Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 370 автівок

Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 370 автівок

Київ • УНН

 • 9333 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 370 автівок. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Сьогодні зранку для перетину лінії розмежування через КПВВ “Зайцеве” на в’їзд з неконтрольованої території було 30 автомобілів, а в зворотному напрямку знаходилося 80 авто. В контрольному пункті “Мар’їнка” на в’їзд 250 та на виїзд знаходилося 120 транспортних засобів. У “Новотроїцькому” на в’їзд знаходилося 50 автівок, а на виїзд черг не було. Також в КПВВ “Гнутове” скупчення автотранспорту не спостерігалося. Пасажиро-транспортний потік у контрольних пунктах в’їзду-виїзду минулої доби дещо збільшився.

Загалом лінію розмежування перетнуло понад 25 тисяч осіб, що на 5,3 тисяч осіб більше, ніж попередньої доби та 4,3 тисяч транспортних засобів.

Всього через КПВВ прослідувало:

“Зайцеве” — 6420 осіб та 1000 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 5495 осіб та 1070 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 5515 осіб та 1295 транспортних засобів;

“Гнутове” — 3530 осіб та 900 транспортних засобів;

“Станично-Луганське” — 4240 осіб.

Українські Національні Новини

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