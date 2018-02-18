Сегодня на Олимпийских играх будут соревноваться двое украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В южнокорейском Пхенчхане продолжится борьба за медали в рамках девятого соревновательного дня Олимпийских зимних игр, передает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2018.
На этот раз только два представителя Украины поборются за самые высокие места:
3:15 - горнолыжный спорт (Иван Ковбаснюк)
13:00 - фристайл, финал в воздушной акробатике (Александр Абраменко).
Стоит отметить, что всего в 9-й соревновательный день разыграют шесть комплектов наград: в фристайле два комплекта (слоупстайл и воздушная акробатика у мужчин), гигантский слалом, эстафета в лыжных гонках (мужчины), конькобежный спорт (женщины на дистанции 500 метров) и биатлон (мужской масс-старт).
Напомним, что Ковбаснюк не смог финишировать в предыдущих двух гонках на главных зимних Играх четырехлетия.