Сьогодні на Олімпійських іграх змагатимуться двоє українців

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У південнокорейському Пхьончхані продовжиться боротьба за медалі в рамках дев'ятого змагального дня Олімпійських зимових ігор, передає УНН з посиланням на сайт ОІ-2018.

На цей раз тільки двоє представників України поборються за найвищі місця:

03:15 - гірськолижний спорт (Іван Ковбаснюк)

13:00 - фрістайл, фінал в повітряній акробатиці (Олександр Абраменко).

Варто зазначити, що усього в 9-й змагальний день розіграють шість комплектів нагород: в фрістайлі два комплекти (слоупстайл і повітряна акробатика у чоловіків), гігантський слалом, естафета у лижних гонках (чоловіки), ковзанярський спорт (жінки на дистанції 500 метрів) і біатлон (чоловічий мас-старт).

Нагадаємо, що Ковбаснюк не зумів фінішувати у попередніх двох перегонах на головних зимових Іграх чотириріччя.

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