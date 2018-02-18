Сьогодні на Олімпійських іграх змагатимуться двоє українців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У південнокорейському Пхьончхані продовжиться боротьба за медалі в рамках дев'ятого змагального дня Олімпійських зимових ігор, передає УНН з посиланням на сайт ОІ-2018.
На цей раз тільки двоє представників України поборються за найвищі місця:
03:15 - гірськолижний спорт (Іван Ковбаснюк)
13:00 - фрістайл, фінал в повітряній акробатиці (Олександр Абраменко).
Варто зазначити, що усього в 9-й змагальний день розіграють шість комплектів нагород: в фрістайлі два комплекти (слоупстайл і повітряна акробатика у чоловіків), гігантський слалом, естафета у лижних гонках (чоловіки), ковзанярський спорт (жінки на дистанції 500 метрів) і біатлон (чоловічий мас-старт).
Нагадаємо, що Ковбаснюк не зумів фінішувати у попередніх двох перегонах на головних зимових Іграх чотириріччя.