Сегодня на Донбассе уже погиб один военный

"С грустью сообщаем, что сегодня, 17 июля, около 08.00, российская вооруженная агрессия унесла жизни еще одного украинского героя. Вследствие боевых действий, погиб один наш военнослужащий, 1978 г.р.", - сообщил Гуцуляк.



Всего с полуночи в районе проведения операции Объединенных сил украинскими военными зафиксировано 2 прицельных вражеских обстрела. Оккупанты применили гранатометы и стрелковое вооружение по нашим защитникам н.п. Золотое и Гнутово.



Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 19 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 1 раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате вражеского огня был ранен один украинский военнослужащий.



