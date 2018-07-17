Сьогодні на Донбасі вже загинув один військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. З початку сьогоднішньої доби внаслідок обстрілів на Донбасі один український військовий вже загинув. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Із сумом повідомляємо, що сьогодні, 17 липня, близько 08.00, російська збройна агресія забрала життя ще одного українського героя. Внаслідок бойових дій, загинув один наш військовослужбовець, 1978 р.н", - повідомив Гуцуляк.
Загалом з опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил українськими військовими зафіксовано 2 прицільних ворожих обстріли. Окупанти застосували гранатомети та стрілецьке озброєння по наших оборонцях н.п. Золоте та Гнутове.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 19 разів порушували режим припинення вогню, в тому числі 1 раз із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок ворожого вогню було поранено одного українського військовослужбовця.