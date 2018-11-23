Сегодня на Донбассе ранены двое украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. С начала суток российско-террористические группировки совершили семь обстрелов позиций украинских военных на Донбассе, в результате чего получили ранения двое военнослужащих. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
"В течение текущих суток российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня... В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-центре штаба, противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Марьинка и Березовое.
Вместе с тем, неподалеку Троицкого оккупанты применил по нашим опорных пунктах минометы калибра 120 мм, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты. Также в этом районе фиксировались выстрелы из ПТРД.
Напомним, 22 ноября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 4 раза прицельно открывали огонь по позициям наших войск из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.