Сьогодні на Донбасі поранені двоє українських військових

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. З початку доби російсько-терористичні угруповання здійснили сім обстрілів позицій українських військових на Донбасі, внаслідок чого отримали поранення двоє військовослужбовців. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.

“Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню... Внаслідок бойових дій два військовослужбовці Об’єднаних сил зазнали поранень”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-центрі штабу, противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів по позиціях Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Піски, Мар’їнка та Березове.

Разом з тим, неподалік Троїцького окупанти застосував по наших опорних пунктах міномети калібру 120 мм, гранатомети та протитанкові керовані ракети. Також у цьому районі фіксувалися постріли з ПТРД.

Нагадаємо, 22 листопада ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 4 рази прицільно відкривали вогонь по позиціях наших військ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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