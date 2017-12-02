Сегодня на большей части территории Украины ожидаются мокрый снег и дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сегодня в Украине на большинстве территории синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“Прогноз погоды по Украине на 2 декабря: в северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях дождь и мокрый снег, местами сильные осадки; на Закарпатье, Прикарпатье мокрый снег, утром и днем в Черновецкой, горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, на остальной территории без осадков”, — говорится в сообщении.
Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на протяжении суток от 2 ° мороза до 3 ° тепла, в Карпатах 2-7 ° мороза. На юге страны днем ожидаются 9-14 ° тепла, в Крыму — 15-20 °. На остальной территории синоптики прогнозируют 4-9 ° тепла.
Ветер на Правобережье будет северный, на остальной территории юго-восточный, со скоростью 7-12 м / с, на Левобережье местами ожидаются порывы 15-20 м / с.