Сьогодні на більшості території України очікуються мокрий сніг і дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Сьогодні в Україні на більшості території синоптики прогнозують мокрий сніг і дощ, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“Прогноз погоди по Україні на 2 грудня: у північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях дощ та мокрий сніг, місцями сильні опади; на Закарпатті, Прикарпатті мокрий сніг, вранці та вдень в Чернівецькій, гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на решті території без істотних опадів”, — йдеться в повідомленні.
Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 2-7° морозу. На півдні країни вдень очікуються 9-14° тепла, в Криму — 15-20°. На решті території синоптики прогнозують 4-9° тепла.
Вітер на Правобережжі буде північний, на решті території південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями очікуються пориви 15-20 м/с.