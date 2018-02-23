Сегодня на большей части территории Украины ожидается снег

В южной части и в Донецкой и Луганской областях снег, на юге местами с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории небольшой снег (в северных областях местами).

На дорогах страны местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму, Приазовье, в восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с, местами метели.

Температура 2-7° мороза, на севере Левобережья 6-11° мороза; в южной части и в Карпатском регионе от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье до 6° тепла.