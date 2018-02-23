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Сьогодні на більшості території України очікується сніг

Сьогодні на більшості території України очікується сніг

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сьогодні на більшості території України очікується сніг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

У південній частині та на Донеччині і Луганщині сніг, на півдні подекуди з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на решті території невеликий сніг (у північних областях місцями).

На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у Криму, Приазов'ї, в східних областях окремі пориви 15-20 м/с, подекуди хуртовини.

Температура 2-7° морозу, на півночі Лівобережжя 6-11° морозу; у південній частині та в Карпатському регіоні від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті до 6° тепла.

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