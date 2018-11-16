Сегодня на большей части Украины ожидается бесснежная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня на большей части территории Украины ожидается погода без осадков, лишь на юге и востоке ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"16 ноября в южной части, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях - небольшой мокрый снег и дождь, местами - гололед, на остальной территории - без осадков", - сообщили синоптики.
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Утром в Карпатском регионе - местами туман; на дорогах северных и центральных областей - местами гололедица.
Ветер - преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южной и восточной части - порывы 15-20 м/с.
Температура - от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье - 5-10° тепла.
Напомним, на юге и востоке Украины 16 ноября ожидаются сильные порывы ветра.