Сьогодні на більшості території України очікується безсніжна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні на більшості території України очікується погода без опадів, лише на півдні та сході очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"16 листопада у південній частині, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях - невеликий мокрий сніг та дощ, місцями - ожеледь, на решті території - без опадів", - повідомили синоптики.
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Вранці у Карпатському регіоні - подекуди туман; на дорогах північних та центральних областей - місцями ожеледиця.
Вітер - переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південній та східній частині - пориви 15-20 м/с.
Температура вдень - від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті - 5-10° тепла.
Нагадаємо, на півдні та сході України 16 листопада очікуються сильні пориви вітру.